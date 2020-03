Il gruppo CDP garantisce il proprio supporto al Paese: CDP amplia il plafond per il finanziamento delle banche a €3 per facilitare l’accesso al credito. Sace prevede interventi per €4 mld per supportare le attività di export e internazionalizzazione. Il Gruppo …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, il Gruppo CDP mette a disposizione €7 mld per le imprese italiane

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...