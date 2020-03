E’ ovviamente la legge tra domanda ed offerta. Però stavolta conviene registrarla perché avviene in un momento delicatissimo per la tenuta sociale del Paese con il governo che ha appena destinato 400 milioni ai Comuni sotto forma di buoni spesa per …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, giù le promozioni nei supermercati a marzo: meno di un quarto dei prodotti venduto a sconto

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...