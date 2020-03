19 marzo 2020 “E’ probabile che paesi” come Italia e Spagna, che hanno “intrapreso reazioni ufficiali di blocco aggressive simili a quelle osservato in Cina” per contrastare la diffusione del coronavirus “vedano un netto calo del Pil nei prossimi mesi”.

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, Fitch: pil Italia in calo del 2% nel 2020. “In territorio di recessione globale”

