I gel disinfettanti sono andati a ruba in farmacia e supermercati. La ricetta ufficiale dell’Oms per l’amuchina alternativa fatta in casa. Fabio Franchini – Lun, 16/03/2020 – 11:26. commenta. Amuchina e mascherine, mascherine e amuchina. In queste settimane …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, ecco come preparare l’amuchina fai-da-te

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...