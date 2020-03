In questi giorni è tornato caldo il tema delle bollette luce, gas e acqua dopo che era stato deciso di bloccare fino al 3 aprile i distacchi per morosità. Fino al 30 aprile, invece, è stata sospesa la fatturazione delle bollette per gli 11 comuni lombardi e veneti …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus e stop bollette luce, gas e acqua: chi riguarda la sospensione

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...