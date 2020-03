Le regole per la “tutela della salute di lavoratrici e lavoratori”. Subito l’accesso a ammortizzatori e smart working. Condividi Tweet WhatsApp Invia tramite email. Lavoro in fabbrica (Dire). Ad. Roma, 14 marzo 2020 – Accordo tra sindacati, aziende e governo in …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus e sicurezza sul lavoro, accordo sindacati-aziende. Scarica il protocollo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...