In un periodo particolarmente difficile per il turismo in Italia, a causa dell’emergenza da Coronavirus e in attesa di serie misure in soccorso del settore, ascoltiamo il parere di Sergio Lombardi, dottore commercialista socio fondatore di Taxbnb, la cui attività …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus e Affitti Brevi: strategie anti-crisi

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...