Si inizierà con i primi 100mila test molecolari per diagnosticare il Covid-19 che arriveranno in Italia a inizio aprile. Poi sarà la volta degli Stati Uniti. Consentirà di abbattere il tempo di risposta da 6-7 ore a 60 minuti. È il kit per le strutture di triage, dopo i …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, DiaSorin lancia il test con risultati in un’ora |L’Economia in edicola lunedì gratis

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...