MILANO – All’indomani del Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto (ancora in attesa di ufficializzazione) da 25 miliardi per il sostegno all’economia, Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 15 miliardi “a sostegno delle Pmi italiane per …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, da Intesa Sanpaolo 15 miliardi dedicati alle imprese

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...