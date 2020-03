Il Coronavirus fa crollare il prezzo del petrolio. Secondo le ultime rilevazioni la valutazione dell’oro nero è diminuita del 20 per cento. Il calo è dovuto alla preoccupazione che i produttori non taglieranno abbastanza le forniture per far fronte alla caduta della …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, crollo del 20% del prezzo del petrolio. Adesso costerà sempre meno anche la benzina?

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...