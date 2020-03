Plafond di 75 milioni di euro, da destinare a varie iniziative per sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie e delle imprese a fronte delle possibili difficoltà. Condividi su. FacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsAppInvia per email. – In relazione alla …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, Banco di Sardegna scende in campo con 75 milioni per l’iniziativa “Fronte Comune”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...