Anche per la California il 4 maggio segnerà la fine del lockdown e l’inizio della Fase 2. Il governatore Gavin Newsom ha appena nominato una task force per il rilancio delle attività economiche. Se in Italia sono 17 gli esperti della squadra guidata da Vittorio …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, anche la California ha la sua task force di esperti, con «Terminator» e Tim Cook

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...