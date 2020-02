Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) – “Applicando il modello di altre malattie, l’ipotesi è che gli anticorpi in questo caso siano protettivi. Però i casi in cui non sono protettivi sono minimi e noi contiamo grazie alla disponibilità di questi pazienti e al materiale che …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, allo Spallanzani si studiano anticorpi pazienti guariti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...