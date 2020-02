Milano, 23 feb. (askanews) – L’Abi “sta valutando insieme al Governo l’applicabilità del protocollo già in vigore con la Protezione civile per la sospensione delle rate di mutuo in caso di calamità naturali all’emergenza epidemiologica in corso in alcuni comuni …

