Il parcheggio di uno stadio di calcio nel centro di Las Vegas, in Nevada, è stato allestito come luogo per far dormire i senzatetto evitando il più …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, a Las Vegas i senza tetto messi a dormire per terra in un parcheggio al posto delle auto

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...