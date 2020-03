Sono circa 80mila i dipendenti del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen, che andranno in cassa integrazione, a causa dell’emergenza coronavirus in Germania. La company ha chiuso temporaneamente le fabbriche in Europa, e alcune in America, …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, 80mila dipendenti Volkswagen in cassa integrazione

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...