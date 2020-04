Ancora un esempio di generosità in questo difficile periodo dovuto alla diffusione del Coronavirus. A Volpiano la prima settimana di aiuti alle persone in difficoltà economica con la colletta alimentare ha avuto numeri importanti; in una sola giornata sono stati …

