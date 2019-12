I lavoratori dei supermercati Conad restano in agitazione per il piano di riorganizzazione previsto in seguito alla fusione con Sma e Auchan. I sindacati temono oltre tremila esuberi e per il giorno dell’antivigilia, lunedì 23 dicembre, hanno organizzato uno …

