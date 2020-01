Per l’aviazione europea l’anno che si è chiuso non è stato tra i più felici: una dopo l’altra compagnie aeree di piccole e medie dimensioni sono collassate sotto la pressione della concorrenza e dell’eccesso di offerta con tariffe che spesso non coprono i costi, …

Continua a leggere >>>>> Compagnie aeree al bivio tra guerra delle tariffe e caccia a nuovi ricavi

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...