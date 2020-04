Con coronavirus boom beni alimentari e grande distribuzione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma, 07 apr – A febbraio l’Istat stima, per le vendite al dettaglio, una variazione congiunturale positiva dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. In aumento sia …

