La città ha la peggior congestione del mondo, secondo il Indice di traffico TomTom 2019, battendo Mumbai, che ha detenuto il titolo per i due anni precedenti. Ma la tecnologia potrebbe anche fornire la soluzione, poiché sono sorte nuove società per rompere …

Continua a leggere >>>>> Come la Silicon Valley dell’India sta usando la tecnologia per far fronte al traffico

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...