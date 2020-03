I mercati hanno fatto un capitombolo come raramente se ne vedono. Il calo del 20% dai massimi è stato segnato. Entrare adesso? Forse non è la migliore strategia, ma può essere utile sapere come investire pochi soldi in un mercato orso. Anche perché è …

Continua a leggere >>>>> Come investire pochi soldi in un mercato orso

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...