Sebbene la possibilità di dormire in piedi sia molto diffusa fra i cavalli di … Il sonno in fase REM non è solitamente molto lungo: l'animale dorme …

Continua a leggere >>>>> Come dormono i cavalli? In piedi, ma non sempre

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...