Coima Res nel 2019 ha registrato canoni di locazione in crescita del 3% anno su anno a 37,3 milioni di euro, un margine NOI in crescita di 50 bps all’89,6% e un ebitda adjusted in aumento del 3,9% a 24,6 milioni. L’Epra Earnings è stato dell’11% superiore …

