Cofide–Gruppo De Benedetti (l’”Incorporante”) e CIR–Compagnie Industriali Riunite (“CIR”) comunicano che in data 14 febbraio 2020 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano l’atto di fusione per incorporazione di CIR in COFIDE (la “Fusione”) …

