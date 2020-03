(Teleborsa) – CME Group chiuderà il trading floor da questo fine settimana, una misura di emergenza per controllare la diffusione del Coronavirus. Lo ha annunciato la società che gestisce l’omonima piattaforma di scambi a Chicago, appunto il Chicago …

