(Teleborsa) – Rallenta l’attività economica in Cina a gennaio, per effetto delle incertezze che hanno colpito le aziende, prima ancora dello scoppio dell’epidemia di Coronavirus. Anche il PMI dei servizi conferma un peggioramento delle aspettative, così come …

