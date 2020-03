La maison della doppia C ferma le attività in Francia, Italia e Svizzera per due settimane. Mentre la griffe guidata da Pierre-Alexis Dumas ha optato per uno stop fino a fine marzo in tutti gli stabilimenti francesi. di Tiziana Molinu. 18/03/2020 …

