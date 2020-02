Cementir ha comunicato i dati preconsuntivi consolidati relativi al 2019, esercizio nel quale la società ha riportato ricavi e margine operativo lordo in crescita a fronte di un risultato operativo in leggera flessione, ma superiore alle stime degli analisti e in linea …

