Pubblicato il: 31/12/2019 09:40. “Oggi è l’ultimo giorno per stipulare un contratto di locazione per un negozio applicando la cedolare secca del 21%. Era un modo per tentare di rianimare parte delle centinaia di migliaia di locali vuoti. Ma, dopo solo un anno, …

Continua a leggere >>>>> Cedolare secca, ultimo giorno per i negozi in affitto

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...