Hype è la soluzione migliore per gestire il proprio denaro con lo smartphone. Offrirà infatti un conto con le coordinate Iban senza costi e una carta grazie alla quale si potrà prelevare in tutto il mondo senza costi in aggiunta. La novità annunciata è che …

Continua a leggere >>>>> Carta Hype: un wallet per l’acquisto e vendita di Bitcoin

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...