La Giunta regionale ha stabilito di applicare per tre mesi, dall’1 gennaio al 31 marzo 2020, gli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione. “Questo provvedimento – spiega l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo …

Continua a leggere >>>>> Carburanti, prorogati gli incentivi per l’acquisto di benzina e gasolio

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...