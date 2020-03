Dalle rilevazioni effettuate presso il Centro Agroalimentare di Roma (Car) si evidenzia come non siano riscontrabili sensibili o anomali aumenti nei prezzi d’ingrosso di prodotti freschi, in particolare frutta e verdura, riconducibili all’emergenza Coronavirus.

Continua a leggere >>>>> Car: «Il Coronavirus non ha modificato i nostri prezzi»

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...