E ancora un altro per bagnare il letto e impedire quindi al secchione di dormire sul letto. “Devi dormire in terra come i cani. Mi hai fatto male al polso.

Continua a leggere >>>>> Caos a La Pupa e il Secchione: squalificati dopo la violenta lite in camera da letto

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...