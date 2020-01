La legge di Bilancio 2020 ha abolito il canone TV per chi ha 75 anni e 8 mila euro di reddito. A decorrere dal 2020, infatti, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro …

Continua a leggere >>>>> Canone RAI: esenzione per gli over 75 a basso reddito

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...