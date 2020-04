Milano, 2 apr. (askanews) – Campari e il gruppo cosmetico Intercos uniscono le proprie forze in una collaborazione per la produzione di gel igienizzanti a base alcolica, destinata agli operatori sanitari degli ospedali lombardi in prima linea nella lotta …

Continua a leggere >>>>> Campari e Intercos produrranno gel igienizzanti a base alcolica

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...