All' Hotel Ramada di Napoli il Movimento 5 Stelle raduna circa 400 attivisti e simpatizzanti all' assemblea per decidere su eventuali alleanze alle …

Continua a leggere >>>>> Campania: l'assemblea dei 5 stelle boccia l'alleanza con il pd alla regionali

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...