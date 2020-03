(Teleborsa) – L’euro torna a scendere nei confronti del dollaro, dopo aver raggiunto ieri massimi di 1,12 USD, in seguito alla decisione della Fed di tagliate i tassi a zero. Il cross euro/dollaro oggi si assesta a 1,11 dollari, in ribasso dello 0,67%.

