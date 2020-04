… ** Unipol in buon rialzo in controtendenza a una borsa debole in un mercato che registra la partecipazione del gruppo bolognese nel capitale di Mediobanca con una quota dell’1,96% circa. ** Alle 13,20 circa il titolo Unipol è in rialzo dello 0,26% a 3,142 …

