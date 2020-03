Pubblicato il: 30/03/2020 18:12. Il governo annuncia l’anticipo dei fondi per i Comuni con l’aggiunta di 400 milioni di euro da destinare al soccorso alimentare dei cittadini in difficoltà per l’emergenza coronavirus, e le catene di supermercati presenti sul …

Continua a leggere >>>>> Buoni spesa, i supermercati che fanno sconti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...