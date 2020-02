I buoni pasto o ticket restaurant sono dei benefit che l’azienda riconosce ai propri dipendenti per la pausa pranzo sul posto di lavoro. Le aziende però non hanno l’obbligo di erogare i ticket a meno che non lo preveda il contratto collettivo nazionale in cui …

Continua a leggere >>>>> Buoni pasto a rischio, chi può rifiutarli e perché?

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...