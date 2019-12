I nuovi Buoni Postali 170° CDP – Fedeltà e Premium sono nati come si evince dal nome per celebrare i 170 anni di Cassa Depositi e Prestiti. Ecco allora le principali caratteristiche di entrambi per chi vorrà investire il proprio capitale fino a quattro anni.

Continua a leggere >>>>> Buoni fruttiferi postali 170° CDP – Fedeltà e Premium: per premiare la fedeltà e la nuova liquidità

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...