Pontedera, 29 marzo 2020 – Festa di compleanno rimandata per il museo Piaggio di Pontedera. Oggi compie vent’anni e per il fine settimana che si sta per concludere si sarebbero dovuti svolgere molti appuntamenti per festeggiare la ricorrenza. Un cambio …

Continua a leggere >>>>> Buon compleanno Museo Piaggio

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...