(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma, 26 mar – Avvio in calo per lo spread tra BTp e titoli tedeschi di pari scadenza. Il differenziale tra il decennale benchmark italiano primo aprile 2030 e l’omologo tedesco scadenza 15 febbraio 2030 segna in apertura di …

Continua a leggere >>>>> BTp: spread con Bund apre in calo a 182 punti, rendimento a 1,52%

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...