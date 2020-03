(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma, 03 mar – Apertura in calo per lo spread BTp/Bund che ieri aveva anche superato la soglia dei 180 punti base, su livelli che non si vedevano dalla crisi di Governo dello scorso agosto. Il differenziale di rendimento tra il …

