(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma, 21 apr – Non e’ bastata la maxi emissione sindacata sulle scadenze a 5 e 30 anni per riportare il bel tempo sui titoli di Stato italiani. Malgrado l’indubbio successo dell’operazione, che ha raccolto ordini per oltre 110 …

Continua a leggere >>>>> ### BTp: maxi-emissione non riporta il sereno, ancora una seduta in calo – FOCUS

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...