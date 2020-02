«Disse una volta Paracelso: “Vediamo le stelle, ma non per questo esse da sole costituiscono il cielo”». Inizia così la lettera inviata da Brunello Cucinelli al Corriere, in un momento cruciale di spartiacque, in cui la psicosi del virus sta lasciando il passo a una …

Continua a leggere >>>>> Brunello Cucinelli: «Questa è una crisi congiunturale, in breve ricuciremo l’incertezza»

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...