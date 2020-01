In questo periodo di gennaio 2020 i Queen e Adam Lambert sono in Corea del Sud, nella capitale di Seoul, per continuare il loro tour denominato …

Continua a leggere >>>>> Brian May: “Bohemian Rhapsody ci ha donato una nuova fama ma ci ha reso la vita difficile…”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...