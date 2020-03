(Teleborsa) – Lo Stato in prima linea nel salvataggio di Alitalia. Come anticipato questa mattina da Teleborsa, l’emergenza sanitaria che tiene in scacco il Paese ormai da giorni, avrebbe convinto il Governo a recedere dall’obiettivo di vendere Alitalia, pronto …

