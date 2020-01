Cinquemila bottiglie in plastica riciclata per dire no alla violenza. E’ l’ultima opera dello scenografo Luca Manuli che da oggi campeggia sulla monumentale scala della Chiesa di san Cataldo a Enna nel sesto anno della fondazione di un’associazione …

Continua a leggere >>>>> Bottiglie in plastica per la pace davanti chiesa a Enna

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...